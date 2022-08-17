Бывший игрок КВН забыл в такси миллион рублей

Визит экс-участника КВН Сурена Акопова в Москву обернулся для него серьезными финансовыми потерями. Он забыл в салоне такси барсетку с миллионом рублей и iPhone 13 Pro. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: Рамблер Рамблер

Отмечается, что после ухода из юмористического шоу Акопов стал промоутером и открыл стрип-бар в Волгограде.

По данным канала, бизнесмен решил «потестить лучшие образцы» и поехал в столицу, в московский Penthouse на Новом Арбате. После роскошного шоу он взял такси. Водитель доставил его по указанному адресу и уехал.

После отъезда машины бывший игрок осознал, что оставил в салоне автомобиля барсетку с крупной суммой и смартфон. Общая сумма потерянного составила 1 млн 270 тыс. рублей.