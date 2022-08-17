Мужчина избил трех врачей в подмосковной больнице

В Московской области мужчина проник в хирургическое отделение местной больницы и избил несколько человек, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Татьяна Петрова.

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Инцидент произошел в Балашихе, в одном из медицинских учреждений на шоссе Энтузиастов, он «нанес телесные повреждения трем сотрудникам хирургического отделения», сказала Петрова, передает РИА «Новости».

«Злоумышленник был установлен участковыми уполномоченными полиции и доставлен в ОП по городскому округу Балашиха. Им оказался местный житель 1987 года рождения», – добавила представитель ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Мужчина находится под подпиской о невыезде.