Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Иркутской области

"Сегодня утром на 1808 км автодороги Р-255 «Сибирь» в городе Усолье-Сибирском произошло столкновение двух транспортных средств автомобиля «Ниссан Террано» и большегруза «МАН», которые двигались во встречном направлении. В результате аварии 49-летний и 12-летний пассажиры внедорожника от полученных травм скончались. Водитель «Ниссана» госпитализирован, водитель грузовика не пострадал."- говорится в сообщении.