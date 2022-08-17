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1 час назад

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Иркутской области

Денис Фьючин

В Иркутской области произошла авария. В результате ДТП погибли мужчина и ребенок. Об этом передает региональное МВД.

"Сегодня утром на 1808 км автодороги Р-255 «Сибирь» в городе Усолье-Сибирском произошло столкновение двух транспортных средств автомобиля «Ниссан Террано» и большегруза «МАН», которые двигались во встречном направлении. В результате аварии 49-летний и 12-летний пассажиры внедорожника от полученных травм скончались. Водитель «Ниссана» госпитализирован, водитель грузовика не пострадал."- говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось о падении трубы из грузовика на КАД в Санкт-Петербурге.

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