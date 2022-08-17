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33 минуты назад

Пьяного мужчину в ластах и с арбузом задержали в метро Петербурга

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В петербургском метро задержали нетрезвого мужчину, обутого в ласты, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Пьяного мужчину в ластах и с арбузом задержали в Петербурге
Фото: ТАССТАСС

«Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро «Парнас». Он был передан полиции», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости».

Там добавили, что мужчину задержали за нарушение правил метро. В подземке запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения и без обуви.

Между тем в соцсетях опубликовали видеозапись того, как задержанного доставляют в отдел полиции. Телеканал РЕН-ТВ отмечает, что у мужчины с собой был арбуз. На кадрах заметно, что мужчина находится в неадекватном состоянии.

В конце июля в Тамбове мужчина выхватил шестимесячного ребенка из коляски у матери, гулявшей на улице, поймать его помогли водители близлежащих автомобилей. Задержанный пояснил, что таким образом хотел попасть в тюрьму.

Происшествия,РПР-Парнас,
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