Пьяного мужчину в ластах и с арбузом задержали в Петербурге

В петербургском метро задержали нетрезвого мужчину, обутого в ласты, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

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«Мужчину в ластах в состоянии алкогольного опьянения задержали четыре дня назад на станции метро «Парнас». Он был передан полиции», – цитирует сообщение предприятия РИА «Новости».

Там добавили, что мужчину задержали за нарушение правил метро. В подземке запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения и без обуви.

Между тем в соцсетях опубликовали видеозапись того, как задержанного доставляют в отдел полиции. Телеканал РЕН-ТВ отмечает, что у мужчины с собой был арбуз. На кадрах заметно, что мужчина находится в неадекватном состоянии.