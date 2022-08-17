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22 минуты назад

Упавшая с неба деталь самолета едва не убила полицейского

Lenta.ru

Сотрудника полиции Капитолия штата Мэн, США, едва не убила упавшая с неба деталь самолета. Об этом сообщает CNN.

Упавшая с неба деталь самолета едва не убила полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Металлический предмет упал на расстоянии двух метров от полицейского Крейга Донахью в пятницу, 12 августа, когда тот возвращался на пост с обеденного перерыва.

Донахью доложил об инциденте в аэропорт города Огаста и в Федеральное управление гражданской авиации. Он полагает, что деталь отвалилась от крупного пассажирского самолета.

По его словам, длина предмета составляла 18 сантиметров, ширина — 12 сантиметров, а вес — примерно 3,5 килограмма.

Федеральное управление гражданской авиации США выясняет, откуда выпала запчасть.

Ранее сообщалось, что метеорит пробил крышу дома жительницы канадского города Голден и упал на подушку рядом с ней. Женщина призналась, что произошедшее сильно напугало ее.

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