Вылетевший из Петербурга самолет больше часа кружил над Ладожским озером

Самолет рейса Санкт-Петербург — Екатеринбург уже полтора часа кружит над Ладожским озером. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», после взлета у SuperJet 100 авиакомпании «Россия» возникли технические проблемы.

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Сейчас экипаж сжигает топливо и собирается вернуться на посадку в Пулково. Все службы аэропорта приведены в готовность ко встрече борта, посадка самолета ожидается в ближайшее время. Причина происшествия пока неизвестна.

Напомним, что 17 августа в Усть-Куте Иркутской области самолет Ан-24 задел крылом землю при заходе на посадку. На борту находились четыре члена экипажа и 40 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал.