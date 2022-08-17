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52 минуты назад

Вылетевший из Петербурга самолет больше часа кружил над Ладожским озером

Никита Бородкин

Самолет рейса Санкт-ПетербургЕкатеринбург уже полтора часа кружит над Ладожским озером. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», после взлета у SuperJet 100 авиакомпании «Россия» возникли технические проблемы.

Вылетевший из Петербурга самолет больше часа кружил над Ладожским озером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас экипаж сжигает топливо и собирается вернуться на посадку в Пулково. Все службы аэропорта приведены в готовность ко встрече борта, посадка самолета ожидается в ближайшее время. Причина происшествия пока неизвестна.

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Напомним, что 17 августа в Усть-Куте Иркутской области самолет Ан-24 задел крылом землю при заходе на посадку. На борту находились четыре члена экипажа и 40 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал.

Проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Известно, что Ан-24 заходил на посадку в сложных погодных условиях.

Происшествия,Авиакомпания Россия,
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