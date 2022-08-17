Появилось видео убийства сотрудницы администрации в Башкирии

В Сети появилось убийства 31-летней руководительницы отдела мэрии Белорецка Дины Махияновой. Как сообщает Telegram-канал «112», жестокое нападение экс-супруга Алика Махиянова на чиновницу попало на камеры видеонаблюдения.

Мужчина поджидал бывшую жену возле частного дома. Когда она подошла к воротам, преступник выскочил из-за угла и нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.

Напомним, что в ночь на 13 августа Махиянов напал на экс-супругу и 14 раз ударил ее ножом на глазах у подруг, после чего сдался полиции и написал явку с повинной. Причиной преступления могла стать ревность — Махиянова ушла от супруга к другому мужчине.