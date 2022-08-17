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29 минут назад

Появилось видео убийства сотрудницы администрации в Башкирии

Никита Бородкин

В Сети появилось убийства 31-летней руководительницы отдела мэрии Белорецка Дины Махияновой. Как сообщает Telegram-канал «112», жестокое нападение экс-супруга Алика Махиянова на чиновницу попало на камеры видеонаблюдения.

Мужчина поджидал бывшую жену возле частного дома. Когда она подошла к воротам, преступник выскочил из-за угла и нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления.

Напомним, что в ночь на 13 августа Махиянов напал на экс-супругу и 14 раз ударил ее ножом на глазах у подруг, после чего сдался полиции и написал явку с повинной. Причиной преступления могла стать ревность — Махиянова ушла от супруга к другому мужчине.

По словам знакомых семьи, девушка опасалась нападения со стороны бывшего мужа — в браке он избивал супругу и несколько раз спустил с лестницы. Похороны Махияновой состоялись 14 августа.

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