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37 минут назад

СК попросил арестовать вице-премьера Ленинградской области

Мария Иванова

Следователи предъявили обвинение в превышении полномочий вице-премьеру Ленинградской области Сергею Харлашкину и попросили арестовать его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

СК попросил арестовать вице-премьера Ленинградской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде заявили, что Харлашкин задержан. Он стал фигурантом дела по части 3 статьи 286 УК РФ, предусматривающей от трех до десяти лет лишения свободы с временным запретом занимать определенные должности.

Суд рассмотрит ходатайство следствия 17 августа.

По данным 47news, уголовное дело связано с работой Харлашкина в «Метрострое».

До работы в правительстве Ленинградской области Харлашкин был главой комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и гендиректором ОАО «Метрострой».

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