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42 минуты назад

Появилось видео спасения тонущего туриста дроном в Анапе

Денис Фьючин

В Анапе тонущего туриста спас дрон. Соответствующие кадры появились в распоряжении Telegram-канала «Краснодар №1|Телетайп».

Мужчина купался в море в районе Центрального пляжа вне разрешенной зоны и начал тонуть. Курортник стал подавать сигналы о помощи, и его обнаружила система мониторинга.

Дежурный незамедлительно направил к человеку беспилотник, который сбросил тонущему мужчине спасательный жилет. Сам аппарат остался при этом в воздухе. Через некоторое время на помощь человеку прибыла служба спасения на катере.

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