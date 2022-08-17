Мужчина купался в море в районе Центрального пляжа вне разрешенной зоны и начал тонуть. Курортник стал подавать сигналы о помощи, и его обнаружила система мониторинга.

Дежурный незамедлительно направил к человеку беспилотник, который сбросил тонущему мужчине спасательный жилет. Сам аппарат остался при этом в воздухе. Через некоторое время на помощь человеку прибыла служба спасения на катере.