Российский военный застрелил мужчину во время ссоры

В Ростове-на-Дону 33-летний военный из Подмосковья застрелил 51-летнего россиянина во время ссоры. Об этом в среду, 17 августа, сообщает Telegram-канал издания Baza.

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Отмечается, что преступление было совершено поздно вечером на Береговой улице. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого военнослужащий достал пистолет Макарова и четыре раза выстрелил в оппонента.

От полученных ранений уроженец Ростовской области скончался на месте. В тот же день стражи порядка задержали военного и возбудили в отношении него уголовное дело.