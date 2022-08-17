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22 минуты назад

Голая женщина устроила ДТП в Краснодаре и сбежала

Никита Бородкин

В Карасунском округе Краснодара голая женщина устроила серьезную аварию. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, инцидент произошел 16 августа на 1332-м километре трассы «Дон».

Голая женщина устроила ДТП в Краснодаре и сбежала
Фото: ТАССТАСС

По неустановленным пока причинам водитель за рулем Skoda выехала на встречную полосу и устроила лобовое столкновение с «Жигулями». Пока на место аварии ехали экстренные службы, виновница аварии сидела голой в машине и читала молитву, а после вышла из авто и легла на асфальт. Через некоторое время она сбежала с места происшествия.

Вместе с женщиной в машине ехал ее сын. Медики доставили мальчика и двоих пострадавших из второго авто в больницу.

Супруг женщины утверждает, что в происшествии может быть виновата кундалини-йога, с занятий которой женщина ехала в тот день. По его словам, жена могла испытать «просветление», из-за чего и устроила ДТП. Он заверил, что алкоголь она почти не пьет, а наркотики не употребляет.

Мужчина также оказался возмущен поведением очевидцев, которые вместо помощи стали унижать его супругу. Поскольку ее до сих пор не нашли, он боится, что женщина могла наложить на себя руки.

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