Голая женщина устроила ДТП в Краснодаре и сбежала

В Карасунском округе Краснодара голая женщина устроила серьезную аварию. Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, инцидент произошел 16 августа на 1332-м километре трассы «Дон».

Фото: ТАСС ТАСС

По неустановленным пока причинам водитель за рулем Skoda выехала на встречную полосу и устроила лобовое столкновение с «Жигулями». Пока на место аварии ехали экстренные службы, виновница аварии сидела голой в машине и читала молитву, а после вышла из авто и легла на асфальт. Через некоторое время она сбежала с места происшествия.

Вместе с женщиной в машине ехал ее сын. Медики доставили мальчика и двоих пострадавших из второго авто в больницу.

Супруг женщины утверждает, что в происшествии может быть виновата кундалини-йога, с занятий которой женщина ехала в тот день. По его словам, жена могла испытать «просветление», из-за чего и устроила ДТП. Он заверил, что алкоголь она почти не пьет, а наркотики не употребляет.