Военный «Камаз» взорвался в Курской области

Грузовой автомобиль «Камаз» вооруженных сил России взорвался в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, инцидент произошел вчера в три часа дня между поселком Новый Путь и селом Волфино. Военный грузовой автомобиль, предположительно, наехал на противотанковую мину. В результате инцидента погиб один военнослужащий.
Еще двое солдат получили ранения. Их направили в больницу.
Ранее сообщалось, что мужчина и ребенок погибли в дорожно-транспортном происшествии в Иркутской области.