Военный «Камаз» взорвался в Курской области

Грузовой автомобиль «Камаз» вооруженных сил России взорвался в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, инцидент произошел вчера в три часа дня между поселком Новый Путь и селом Волфино. Военный грузовой автомобиль, предположительно, наехал на противотанковую мину. В результате инцидента погиб один военнослужащий.

Еще двое солдат получили ранения. Их направили в больницу.