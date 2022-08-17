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13 минут назад

Военный «Камаз» взорвался в Курской области, погиб один военнослужащий

Газета.Ru

Грузовой автомобиль «Камаз» вооруженных сил России взорвался в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Военный «Камаз» взорвался в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, инцидент произошел вчера в три часа дня между поселком Новый Путь и селом Волфино. Военный грузовой автомобиль, предположительно, наехал на противотанковую мину. В результате инцидента погиб один военнослужащий.

Еще двое солдат получили ранения. Их направили в больницу.

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Ранее сообщалось, что мужчина и ребенок погибли в дорожно-транспортном происшествии в Иркутской области.

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