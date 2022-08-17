Жена совладельца московского клуба высказалась о его смерти

«К нашему огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет. Мы должны были встретиться, у него были назначены встречи, были планы... Дэн нас эвакуировал из Киева и сам вернулся туда помогать моей стране. Далее мы должны были встретиться в США», – передает РБК ее сообщение.