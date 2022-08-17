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1 час назад

Жена бизнесмена Дэна Рапопорта подтвердила его смерть

Деловая газета "Взгляд"

Жена инвестора и совладельца московского клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта Алена подтвердила его смерть в Вашингтоне в возрасте 52 лет.

Жена совладельца московского клуба высказалась о его смерти
Фото: ТАССТАСС

«К нашему огромному сожалению, мужа и отца нашей доченьки больше нет. Мы должны были встретиться, у него были назначены встречи, были планы... Дэн нас эвакуировал из Киева и сам вернулся туда помогать моей стране. Далее мы должны были встретиться в США», – передает РБК ее сообщение.

Также вдова сообщила, что ее супруг умер в Вашингтоне, при этом она опровергла информацию о его самоубийстве, но уточнила, что идет расследование.

Рапопорт родился в Латвии, а в 1980 году его семья эмигрировала в США. Затем Рапопорт приехал в Россию и стал работать в финансовой сфере, а в 2007 году открыл в Москве клуб Soho Rooms. Заведение стало одним из самых известных и узнаваемых в российской столице.

Происшествия,Дэн Рапопорт,
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