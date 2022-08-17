Подозреваемый в убийстве пермской девочки запутался в показаниях

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU как ведет себя задержанный по подозрению в убийстве 6-летней девочки из Верхнечусовских Городков. По информации силовиков, мужчина путается в показаниях.

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«Задержанный признался, что знал погибшую. И знал, что она утонула. Он путается в показаниях, но при этом вину свою не признает», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление — он утопил своего новорожденного ребенка за то, что тот громко плакал. Из положенных 15 лет пермяк отсидел 10 и вышел по УДО, вернулся в родной поселок и жил неподалеку от места, где было обнаружено тело 6-летней девочки.