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28 минут назад

Подозреваемый в убийстве пермской девочки путается в показаниях

Ura.Ru

Источник, близкий к правоохранительным органам, рассказал URA.RU как ведет себя задержанный по подозрению в убийстве 6-летней девочки из Верхнечусовских Городков. По информации силовиков, мужчина путается в показаниях.

Подозреваемый в убийстве пермской девочки запутался в показаниях
Фото: ТАССТАСС

«Задержанный признался, что знал погибшую. И знал, что она утонула. Он путается в показаниях, но при этом вину свою не признает», — рассказал собеседник агентства.

Известно, что подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление — он утопил своего новорожденного ребенка за то, что тот громко плакал. Из положенных 15 лет пермяк отсидел 10 и вышел по УДО, вернулся в родной поселок и жил неподалеку от места, где было обнаружено тело 6-летней девочки.

Поиски ребенка начались 12 августа, когда девочка не вернулась из магазина. Как сообщало URA.RU, прочесывать местность выходили силовики, волонтеры и неравнодушные местные жители. На третий день тело погибшей было обнаружено в колодце с водой. Обсуждалось несколько версий произошедшего, в том числе несчастный случай. Расследование гибели ребенка взял под контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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