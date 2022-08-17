В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

В ЛНР сообщили, что в Лисичанске пять человек погибли при обрушении здания

ТАССиещё 1

Пять человек погибли в результате обрушения здания в городе Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, отметив, что инцидент произошел накануне днем.

В Лисичанске пять человек погибли при обрушении здания
Фото: ТАССТАСС

"16 августа, 13:45, Лисичанск, ул. Революционная, 16. <...> Произошло обрушение трехэтажного административного здания, вследствие чего погибли пять человек", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, причина ЧП устанавливается.

Марочко сообщил, что под завалами, предположительно, остаются еще четыре человека. Ведутся поисково-спасательные работы.

Происшествия,Андрей Марочко,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители