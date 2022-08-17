В Лисичанске пять человек погибли при обрушении здания

Пять человек погибли в результате обрушения здания в городе Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, отметив, что инцидент произошел накануне днем.
"16 августа, 13:45, Лисичанск, ул. Революционная, 16. <...> Произошло обрушение трехэтажного административного здания, вследствие чего погибли пять человек", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, причина ЧП устанавливается.
Марочко сообщил, что под завалами, предположительно, остаются еще четыре человека. Ведутся поисково-спасательные работы.