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26 минут назад

В Херсоне задержали готовивших покушения азовцев

Lenta.ru

Члены организации «Гражданский корпус "Азов"», созданной при одноименном полке (запрещенная в России террористическая организация), задержаны в Херсоне. Один из задержанных, руководитель местной ячейки Вадим Кравченко, рассказал о подготовке покушений в регионе. Его слова приводит ТАСС.

В Херсоне задержали готовивших покушения азовцев
Фото: кадр из видео/тасскадр из видео/тасс

Он сообщил, что в начале специальной военной операции думал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвут мосты в Херсоне.

«Но тут два дня, и город занят российскими войсками. Со мной были ребята с опытом боевых действий, у меня были связи со Службой безопасности Украины, с главным управлением разведки», — сказал он.

Кравченко уточнил, что в рамках диверсионной деятельности велся сбор данных о размещении российских войск Херсоне. Помимо этого, члены организации передавали эту информацию в Главное управление разведки Минобороны Украины. Отмечается, что Киев отдал им приказ следить за представителями местной власти, уличенными в работе с Россией.

По его словам, слежка велась с целью дальнейших покушений на чиновников. Кроме того, ячейка собиралась устроить теракты в паспортном столе и типографии, где печатаются анкеты на получение российского гражданства.

Ранее супруга командира полка «Азов» Дениса Прокопенко заявила, что его этапировали в Россию. Пленный вышел с территории осажденного силами республик Донбасса и российскими военными завода «Азовсталь» в Мариуполе 20 мая. Отмечается, что его пришлось вывезти на бронеавтомобиле, чтобы не допустить расправы над ним местных жителей.

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