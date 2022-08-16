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19 минут назад

Опубликовано видео драки в московском метро

Денис Фьючин

В московском метро произошла драка между тремя мужчинами. Происшествие попало на видео. Видеозапись опубликовал портал «МВД Медиа». Сообщают, что драка была на станции метро «Александровский Сад».

Все участники драки задержаны. В отношении всех участников драки составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Им назначено административное наказание в виде административного штрафа, сообщает «МВД Медиа».

Ранее сообщалось о массовой драке в Санкт-Петербурге.

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