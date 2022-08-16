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53 минуты назад

Мужчина напал на девушку в московском метро

Елена Прошина

В Москве на станции метро «Кунцевская» мужчина набросился на 16-летнюю школьницу. В результате инцидента девушка получила травмы, ее госпитализировали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД.

Мужчина напал на девушку в московском метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что пассажир напал на юную москвичку «из хулиганских побуждений». В целях самозащиты она применила газовый баллончик.

Кроме того, за нее заступились очевидцы. Они же задержали злоумышленника и передали его в руки полиции. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о побоях. В качестве меры пресечения избрали обязательство о явке.

Состояние девушки не раскрывается. Известно только, что она находится в больнице.

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