Мужчина напал на девушку в московском метро

В Москве на станции метро «Кунцевская» мужчина набросился на 16-летнюю школьницу. В результате инцидента девушка получила травмы, ее госпитализировали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД.

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Отмечается, что пассажир напал на юную москвичку «из хулиганских побуждений». В целях самозащиты она применила газовый баллончик.

Кроме того, за нее заступились очевидцы. Они же задержали злоумышленника и передали его в руки полиции. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье о побоях. В качестве меры пресечения избрали обязательство о явке.