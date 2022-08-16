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17 минут назад

Железную дорогу подорвали в Курской области

Елена Прошина

В Курской области были подорваны железнодорожные пути. Подрыв был совершен с помощью взрывного устройства, пишет Telegram-канал Baza.

Железную дорогу подорвали в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что признаки диверсии на 14-м километре перегона «Льгов-Локинская» заметил путевой обходчик. Он же и вызвал специалистов экстренных служб.

Прибывшие на место происшествия криминалисты установили, что под рельсы было заложено взрывное устройство малой мощности, весом около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Они также провели опрос местных жителей. По словам сельчан, ничего подозрительного они не заметили.

ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опор ЛЭП в Курской области

По данным канала, по этому участку с 2014 года передвигаются только грузовые составы и маневровые поезда.

Это не первый случай повреждения рельсов в регионе. 10 августа следы диверсии были замечены на 28-м км перегона «Льгов – Суджа».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Волгоградской области. Боевики пытались подорвать нефтепровод.

Происшествия,ФСБ,
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