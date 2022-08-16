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1 час назад

Били и кусались: что грозит напавшим на автоинспекторов африканцам

Семён Капранов
Алексей Гавришевэксперт

Адвокат Алексей Гавришев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал нападение африканских студентов на сотрудников ДПС в Москве, а также рассказал о наказании, которое грозит задержанным.

Инцидент произошел вечером 14 августа на улице Нижние Мневники. В столичном управлении СК РФ сообщали, что сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль каршеринга под управлением 29-летнего мужчины. Водитель, а также трое пассажиров машины вступили в конфликт с автоинспекторами, в ходе которого совместно применили насилие в отношении трех сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения. Полицейские обратились в больницу, где им, помимо ссадин и кровоподтеков, диагностировали укусы. По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо африканцев в возрасте 24, 25 и 29 лет.

В нашей стране, как и во многих странах, представители власти, независимо от их должности, пользуются уважением у общества, а также защитой своих прав и интересов законом. В этой связи нападение на представителей власти, а также применение насилия к ним квалифицируется как отдельное преступление.


В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ - Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Если указанная информация найдет свое подтверждение, то участникам нападения может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест на 6 мес. или же лишение свободы до 5 лет.


Вероятно, укусы, зафиксированные в рамках данного инцидента, также будут квалифицироваться как «неопасное насилие», если не приведут к тяжким последствиям. При определении конкретной меры будут учитываться обстоятельства произошедшего, характеристики личности участников нападения и прочие факты, сопряженные с действиями злоумышленников, которые могут быть признанными отягчающими вину.


Любопытно, но следствие усмотрело, что нападавшие заранее договорились о совместном совершении преступления и квалифицировали эти действия по ч.2. ст. 35 УК РФ, хотя, по имеющейся информации, сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки документов сам. Когда водитель и его пассажиры успели договориться о совместном нападении, а также что послужило причиной такого поведения - предстоит выяснить в ходе проверочных мероприятий.
Алексей Гавришев
Алексей ГавришевАдвокат, управляющий партнер AVG Legal
Происшествия,Следственный комитет,ГИБДД,
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