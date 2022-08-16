Били и кусались: что грозит напавшим на автоинспекторов африканцам

Адвокат Алексей Гавришев в разговоре с «Рамблером» прокомментировал нападение африканских студентов на сотрудников ДПС в Москве, а также рассказал о наказании, которое грозит задержанным.
Инцидент произошел вечером 14 августа на улице Нижние Мневники. В столичном управлении СК РФ сообщали, что сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль каршеринга под управлением 29-летнего мужчины. Водитель, а также трое пассажиров машины вступили в конфликт с автоинспекторами, в ходе которого совместно применили насилие в отношении трех сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения. Полицейские обратились в больницу, где им, помимо ссадин и кровоподтеков, диагностировали укусы. По подозрению в совершении преступления были задержаны четверо африканцев в возрасте 24, 25 и 29 лет.