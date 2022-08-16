Били и кусались: что грозит напавшим на автоинспекторов африканцам

В нашей стране, как и во многих странах, представители власти, независимо от их должности, пользуются уважением у общества, а также защитой своих прав и интересов законом. В этой связи нападение на представителей власти, а также применение насилия к ним квалифицируется как отдельное преступление.





В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ - Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Если указанная информация найдет свое подтверждение, то участникам нападения может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест на 6 мес. или же лишение свободы до 5 лет.





Вероятно, укусы, зафиксированные в рамках данного инцидента, также будут квалифицироваться как «неопасное насилие», если не приведут к тяжким последствиям. При определении конкретной меры будут учитываться обстоятельства произошедшего, характеристики личности участников нападения и прочие факты, сопряженные с действиями злоумышленников, которые могут быть признанными отягчающими вину.





Любопытно, но следствие усмотрело, что нападавшие заранее договорились о совместном совершении преступления и квалифицировали эти действия по ч.2. ст. 35 УК РФ, хотя, по имеющейся информации, сотрудник ДПС остановил автомобиль для проверки документов сам. Когда водитель и его пассажиры успели договориться о совместном нападении, а также что послужило причиной такого поведения - предстоит выяснить в ходе проверочных мероприятий.

Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal