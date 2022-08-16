ФСБ: диверсанты с Украины подорвали связанные с Курской АЭС опоры ЛЭП

ФСБ ведет розыск членов украинских диверсионных групп, совершивших подрывы линий электропередачи, связанные с Курской АЭС. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В Курчатовском районе Курской области 4, 9 и 12 августа украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны", - сказали в ЦОС.
"Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", - отметили в ФСБ.
Главным следственным управлением СК РФ по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 ("Теракт") УК РФ.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России осуществляется розыск преступников и их возможных сообщников. Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.