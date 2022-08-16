На жену Карпина пожаловались в Генпрокуратуру

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении высказывания Дарьи Карпиной, жены главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом сообщает Teegram-канал SHOT.

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Жалоба Бородина в Генпрокуратуру связана с постом Карпиной в соцсетях, посвященном демонтажу танка-памятника Т-34 в Нарве. Супруга тренера написала, что у нее этот мемориал ассоциируется исключительно с агрессией, убийствами и насилием.

По словам Бородина, Карпина оскорбила защитников отечества, а также унизила честь и достоинство ветеранов ВОВ. Он также высказал мнение, что высказывание Карпиной подпадает под уголовную ответственность.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что, помимо танка Т-34 в Нарве, эстонские власти перенесут еще шесть советских памятников в Эстонский военный музей из соображений внутренней безопасности. Так, демонтажу будут подвергнуты мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам и другие монументы.