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1 час назад

На жену Карпина пожаловались в Генпрокуратуру

Lenta.ru

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении высказывания Дарьи Карпиной, жены главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом сообщает Teegram-канал SHOT.

На жену Карпина пожаловались в Генпрокуратуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жалоба Бородина в Генпрокуратуру связана с постом Карпиной в соцсетях, посвященном демонтажу танка-памятника Т-34 в Нарве. Супруга тренера написала, что у нее этот мемориал ассоциируется исключительно с агрессией, убийствами и насилием.

По словам Бородина, Карпина оскорбила защитников отечества, а также унизила честь и достоинство ветеранов ВОВ. Он также высказал мнение, что высказывание Карпиной подпадает под уголовную ответственность.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что, помимо танка Т-34 в Нарве, эстонские власти перенесут еще шесть советских памятников в Эстонский военный музей из соображений внутренней безопасности. Так, демонтажу будут подвергнуты мемориальные плиты на Петровской площади, обелиск красноармейцам и другие монументы.

Дарья Карпина — уроженка Нарвы. Главный тренер сборной России родился в этом же городе.

Происшествия,Кая Каллас,Виталий Бородин,Игорь Краснов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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