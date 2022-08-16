Самолет с журналистами пула Мишустина не смог вылететь из Читы

Самолет с журналистами пула премьер-министра России Михаила Мишустина, представителями пресс-службы кабмина и некоторыми членами официальной делегации не смог вылететь из Читы, где глава кабмина находился во вторник с рабочей поездкой. В частности, среди пассажиров - замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.

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Как сообщает корреспондент ТАСС, самолет Ту-214 специального летного отряда "Россия" вылетел из аэропорта около 13:00 мск, однако примерно через 10 минут приступил к снижению. По данным экипажа, в один из двигателей попала птица. Возгорания не произошло, однако капитан судна принял решение вернуться в Читу и посадить борт.

В результате инцидента никто не пострадал, все службы сработали оперативно и четко.