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10 минут назад

В российском регионе в кустах нашли новорожденного ребенка

Lenta.ru

В Советском районе Нижнего Новгорода местная жительница нашла новорожденного ребенка под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В российском регионе в кустах нашли новорожденного ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, россиянка, которая обнаружила младенца, увидела сверток из одеял с полотенцами у многоэтажного дома. Внутри оказался новорожденный с наспех перерезанной пуповиной.

Младенца забрала скорая помощь, его доставили в реанимацию. Медики обнаружили у ребенка травмы. Камеры видеонаблюдения в российском регионе не зафиксировали того, кто подбросил новорожденного. Сотрудники правоохранительных органов приступили к поискам родителей малыша.

Ранее на улице в Тюменской области нашли восьмимесячного младенца. Ребенка госпитализировали, медики оценили его состояние как удовлетворительное.

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