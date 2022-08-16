У военного аэродрома под Симферополем заметили клубы дыма

Жители поселка городского типа Гвардейское Симферопольского района Крыма рассказали газете «Коммерсантъ», что увидели над военной базой клубы черного дыма.

Фото: Телеграм-канал «Подъём» Телеграм-канал «Подъём»

Очевидцы утверждают, что перед этим дымом было слышно несколько взрывов.

Источник сообщил изданию, что в настоящее время военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальных заявлений по инциденту пока не было.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участок железной дороги поблизости от Джанкойского района на севере полуострова поврежден из-за разлета боеприпасов.

В Минобороны России подтвердили, что в ходе возгорания возникла детонация находящихся на складе боеприпасов. Работы, направленные на ликвидацию возгорания, сейчас продолжаются.