Под Смоленском пьяный мужчина напал на 15-летнего школьника

В Смоленской области возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

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Преступление было совершено 13 августа 2022 года в деревне Касня. Нетрезвый 27-летний молодой человек шел по улице и заметил 15-летнего подростка. Возник конфликт, в результате которого злоумышленник сильно толкнул школьника в грудь.

Впоследствии подростка доставили в больницу с травматическим разрывом селезенки. Причиненный вред был оценен как тяжкий.

Подозреваемого задержали, известно, что ранее он отбывал наказание по уголовному делу о краже. Проводятся следственные действия, в ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

Следствие выясняет причины и подробности случившегося и собирают необходимые доказательства.