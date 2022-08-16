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1 час назад

Шевчука признали виновным в дискредитации российской армии

Мария Иванова

Суд в Уфе признал музыканта Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.

Шевчука признали виновным в дискредитации армии
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, музыканту назначили штраф в 50 тыс. рублей.

Протокол о дискредитации на Шевчука составили после его слов на выступлении в Уфе в мае. Речь идет об административном деле по части 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).

Статья предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей для физических лиц.

Происшествия,Юрий Шевчук,Верховный суд,
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