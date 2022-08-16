Шевчука признали виновным в дискредитации армии

Суд в Уфе признал музыканта Юрия Шевчука виновным в дискредитации Вооруженных сил России . Об этом сообщает РИА Новости.

Протокол о дискредитации на Шевчука составили после его слов на выступлении в Уфе в мае. Речь идет об административном деле по части 1 статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан).