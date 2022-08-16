В центре Москвы машина сбила велосипедиста. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались жуткие кадры произошедшего на 1-й Тверской-Ямской улице ДТП.

На записи видно, что легковой автомобиль совершает наезд на человека на двухколесном транспортном средстве. По предварительным данным, все случилось на регулируемом пешеходном переходе. О состоянии пострадавшего пока информации нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники оперативных служб, уточняет источник.