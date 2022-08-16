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1 час назад

Машина сбила велосипедиста на переходе в центре Москвы: видео

Денис Фьючин

В центре Москвы машина сбила велосипедиста. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались жуткие кадры произошедшего на 1-й Тверской-Ямской улице ДТП.

На записи видно, что легковой автомобиль совершает наезд на человека на двухколесном транспортном средстве. По предварительным данным, все случилось на регулируемом пешеходном переходе. О состоянии пострадавшего пока информации нет. Сейчас на месте аварии работают сотрудники оперативных служб, уточняет источник.

Ранее сообщалось, что Mercedes после столкновения с такси врезался в мачту освещения на Садовом кольце.

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