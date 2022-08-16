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1 час назад

Обвиняемого в гибели ребенка в аквапарке нашли мертвым у прокуратуры на Кубани

Lenta.ru

В Краснодарском крае найден мертвым мужчина на пороге прокуратуры Гулькевичского района. Об этом сообщает KP.RU.

Обвиняемого в гибели ребенка в аквапарке нашли мертвым на Кубани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В шесть часов утра 16 августа у здания прокуратуры обнаружено тело бывшего главы местного муниципалитета 65-летнего Леонида Гутрица с огнестрельным ранением. Следственный комитет России проводит проверку для установления обстоятельств случившегося.

У погибшего при себе была предсмертная записка, в связи с чем выдвинута версия о суициде.

Гутрица обвиняли в гибели четырехлетнего ребенка в июле 2019 года в аквапарке «Семь озер», директором которого он был. Его близкие намерены добиваться проверки по факту доведения до самоубийства.

Происшествия,Следственный комитет,
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