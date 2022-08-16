Обвиняемого в гибели ребенка в аквапарке нашли мертвым на Кубани

В Краснодарском крае найден мертвым мужчина на пороге прокуратуры Гулькевичского района. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В шесть часов утра 16 августа у здания прокуратуры обнаружено тело бывшего главы местного муниципалитета 65-летнего Леонида Гутрица с огнестрельным ранением. Следственный комитет России проводит проверку для установления обстоятельств случившегося.

У погибшего при себе была предсмертная записка, в связи с чем выдвинута версия о суициде.