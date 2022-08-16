Обломки вертолета российского депутата нашли в реке

Частный вертолет Robinson R44 обнаружили в реке Мана в Красноярском крае. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

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Предположительно, вертолет принадлежит красноярскому депутату Роману Гольдману — Robinson обнаружили сотрудники правоохранительных органов во время рейда по незаконному рыболовству.

Обломки воздушного судна лежали посреди реки. Внутри вертолета никого не было.