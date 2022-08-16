Обломки вертолета российского депутата нашли в реке

Частный вертолет Robinson R44 обнаружили в реке Мана в Красноярском крае. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.
Предположительно, вертолет принадлежит красноярскому депутату Роману Гольдману — Robinson обнаружили сотрудники правоохранительных органов во время рейда по незаконному рыболовству.
Обломки воздушного судна лежали посреди реки. Внутри вертолета никого не было.
Ранее в природном парке Налычево Камчатского края вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Инцидент произошел на посадочной площадке в районе реки Налычево. На борту находился один человек, он не пострадал.