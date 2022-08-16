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55 минут назад

Взрыв на складе боеприпасов в Крыму повредил железную дорогу

Лера Букина

В связи с детонацией на складе боеприпасов железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержано три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек», - заявил собеседник агентства.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с ЧП на севере полуострова изменится маршрут поездов, которые следуют в Крым с материковой части России. Так, поезда будут останавливать на станции Владиславовка (расположена на линии Джанкой — Феодосия). Пассажиры смогут пользоваться предложенными автобусами.

Минобороны прокомментировало детонацию боеприпасов в Крыму

Ранее сообщалось, что трансформаторная подстанция загорелась в Джанкое после сильного хлопка. Он произошел во вторник в 6 часов утра.

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,
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