В связи с детонацией на складе боеприпасов железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержано три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек», - заявил собеседник агентства.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с ЧП на севере полуострова изменится маршрут поездов, которые следуют в Крым с материковой части России. Так, поезда будут останавливать на станции Владиславовка (расположена на линии Джанкой — Феодосия). Пассажиры смогут пользоваться предложенными автобусами.