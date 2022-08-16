Названо число пострадавших при взрыве в Крыму

В результате детонации склада в Джанкойском районе Крыма пострадали два человека. В настоящее время зона в радиусе 5 км оцеплена военными. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, пишет РБК.

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«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает», — сказал Аксенов.

По его словам, один мужчина получил осколочное ранение, второго придавило стенкой. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Он также добавил, что продолжается эвакуация жителей, их вывозят за пятикилометровую зону.

Ранее взрывы в Майском прокомментировали в Минобороны РФ. Как сообщили в ведомстве, причиной стало возгорание на площадке временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания, произошла детонация. В настоящее время причины пожара уточняются. По информации оборонного ведомства, серьезно пострадавших в инциденте нет.