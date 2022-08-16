Супружеский конфликт закончился стрельбой в Краснодаре

В Краснодаре конфликт между супругами перерос в стрельбу из травматического пистолета. Об этом пишет АиФ-Юг со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Инцидент произошел 15 августа 2022 года на улице Российской. По данным ведомства, мужчина приехал на место происшествия, чтобы отдать машину своей жене. Когда супруги встретились, россиянка плеснула в лицо мужа смесь из перцового баллончика. После этого к месту подошли несколько мужчин, которые выстрелили в пострадавшего из травматического пистолета.
По факту случившегося полиция организовала доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что в Туркменистане муж избил жену за посещение салона красоты.