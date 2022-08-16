Супружеский конфликт закончился стрельбой в Краснодаре

В Краснодаре конфликт между супругами перерос в стрельбу из травматического пистолета. Об этом пишет АиФ-Юг со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

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Инцидент произошел 15 августа 2022 года на улице Российской. По данным ведомства, мужчина приехал на место происшествия, чтобы отдать машину своей жене. Когда супруги встретились, россиянка плеснула в лицо мужа смесь из перцового баллончика. После этого к месту подошли несколько мужчин, которые выстрелили в пострадавшего из травматического пистолета.

По факту случившегося полиция организовала доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.