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1 час назад

Пожар в Крыму объяснили детонацией боеприпасов

Мария Иванова

Пожар в районе сельского поселения Майское в Крыму произошел из-за детонации боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселения.

По словам чиновников, боеприпасы сдетонировали на бывшей ферме, которую сейчас используют военные.

Часть жителей Майского покинули поселение, остальных власти предложили вывезти на автобусах

Утром 16 августа появилась информация о пожаре на трансформаторной подстанции в селе Майское под Джанкоем. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия.

Глава Крыма прокомментировал инцидент в селе Майское

Он заявил, что обстоятельства происшествия выясняются, и пообещал «информировать по мере поступления данных».

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,
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