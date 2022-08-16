Пожар в районе сельского поселения Майское в Крыму произошел из-за детонации боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию поселения.

По словам чиновников, боеприпасы сдетонировали на бывшей ферме, которую сейчас используют военные.

Часть жителей Майского покинули поселение, остальных власти предложили вывезти на автобусах

Утром 16 августа появилась информация о пожаре на трансформаторной подстанции в селе Майское под Джанкоем. Глава Крыма Сергей Аксенов выехал на место происшествия.