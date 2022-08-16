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52 минуты назад

В Крыму загорелась трансформаторная станция

Lenta.ru

В Крыму в Джанкое загорелась трансформаторная станция. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовых структурах полуострова.

В Крыму загорелась трансформаторная станция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, пожар на станции начался после сильного хлопка в шесть часов утра. В настоящее время сотрудники оперативных служб устраняют последствия возгорания.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что все детали случившегося в селе Майское Джанкойского района выясняются.

«Прошу всех не плодить версии, подождать официальную информацию, которая появится в ближайшее время», — написал он.

Происшествия,Олег Крючков,
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