ФСБ предотвратила готовившийся Украиной взрыв под Волгоградом

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на трубопроводе в Волгоградской области. Его подготовка проходила под контролем украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В ведомстве уточнили, что ФСБ предотвратила подготовку диверсии «на объекте нефтегазового комплекса» в Волгоградской области.

В пресс-службе пояснили, что при попытке подрыва были задержаны диверсанты из праворадикального движения «Реструкт». У них было изъято мощное самодельное взрывное устройство, а также два кустарным образом переделанных травмата, способных вести стрельбу боевыми патронами.