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23 минуты назад

ФСБ предотвратила готовившийся Украиной взрыв под Волгоградом

Илья Родин

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт на трубопроводе в Волгоградской области. Его подготовка проходила под контролем украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ФСБ предотвратила готовившийся Украиной взрыв под Волгоградом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что ФСБ предотвратила подготовку диверсии «на объекте нефтегазового комплекса» в Волгоградской области.

В пресс-службе пояснили, что при попытке подрыва были задержаны диверсанты из праворадикального движения «Реструкт». У них было изъято мощное самодельное взрывное устройство, а также два кустарным образом переделанных травмата, способных вести стрельбу боевыми патронами.

На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

В ходе следствия было установлено, что теракт готовился под руководством боевиков нацбатальонов Андрея Чуенкова и Юрия Ионова, в настоящее время находящихся на территории Украины. Силовые органы осуществляют оперативно-розыскные мероприятия в отношении их пособников.

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