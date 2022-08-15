Переделанная вентиляция могла стать причиной происшествия в Люблино

Причиной отравления жильцов дома по адресу проспект 40 лет Октября, 11, по предварительным данным, стало неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— При осмотре квартиры пострадавших установлено, что в ванной комнате оборудованной газово-проточным водонагревателем, в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием, — отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что включенный электровентилятор приводит к нарушению естественной вентиляции дома, что способствует накоплению CO2.

Помимо этого, в ванной комнате пострадавших отсутствовал подрез в нижней части двери, который обязателен для помещений с газовым прибором.

— Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции квартиры и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха – окна квартиры были плотно закрыты — привести к инциденту, — отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В ведомстве утонили, что в настоящее время обеих пострадавших выписали из больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

До этого стало известно, что жильцы дома по адресу проспект 40 лет Октября, 11, где 14 августа произошло массовое отравление, вернулись в свои квартиры.