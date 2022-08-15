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35 минут назад

Россиянка числится пропавшей без вести после взрывов в ТЦ в Ереване

Елена Прошина

В МЧС Армении рассказали, что сотрудники экстренных служб продолжают работу по поиску погибших в результате серии взрывов в ереванском ТЦ «Сурмалу». В настоящее время обнаружены тела шести человек, в списках без вести пропавших числятся 17 посетителей, в том числе, россиянка. Об этом пишет РИА «Новости».

«На данный момент неизвестна судьба 17 человек. Один из них гражданин Ирана, второй - России», - говорится в сообщении.

На сайте ведомства приводятся данные о пострадавших в происшествии. В списке есть 63-летняя россиянка Любовь Глебова.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадал 61 человек, 6 погибли.

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