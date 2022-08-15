В МЧС Армении рассказали, что сотрудники экстренных служб продолжают работу по поиску погибших в результате серии взрывов в ереванском ТЦ «Сурмалу». В настоящее время обнаружены тела шести человек, в списках без вести пропавших числятся 17 посетителей, в том числе, россиянка. Об этом пишет РИА «Новости».