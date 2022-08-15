ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Волгоградской области, готовившийся под контролем спецслужб Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса", - сообщили в ЦОС.

В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина РФ, входившие в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем (Тесак). На месте преступления изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

Как отметили в ЦОС, "установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены "Реструкта" гражданин России Андрей Чуенков 1986 г. р., в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона "Ураган", и гражданин Украины Юрий Ионов 1988 г. р., являющийся военнослужащим националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ) и близкой связью его основателя А. Билецкого".