Россиянину с отрезанными пальцами отказали в медпомощи

В городе Кунгуре Пермского края врачи отказали в медпомощи мужчине с отрезанными болгаркой пальцами. Об этом соседка россиянина рассказала Ura.ru.

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По словам женщины, два пальца на руке мужчины были отрезаны полностью, а один болтался на коже.

«Я привезла соседа в приемное отделение больницы, куда везут всех экстренных больных, но его не приняли, сказали ехать в поликлинику городской больницы», — заявила она.

В поликлинике выяснилось, что хирурга, у которого до окончания приема оставался час, уже не было на месте. Пострадавшему сделали перевязку и направили обратно в приемный покой. В итоге врачи приняли мужчину, но только после скандала с заведующей. До этого медики якобы утверждали, что для помощи пострадавшему нет персонала.

По информации издания, россиянина прооперировали, и сейчас он лежит в больнице. Один палец медики пришили, два других спасти не удалось.

Главврач Кунгурской центральной городской больницы Вадим Кириллов заявил, что по факту неоказания помощи мужчине будет проведена проверка.

Ранее 32-летний житель Свердловской области Антон Таушанков скончался в приемном покое после 12 дней безуспешных попыток получить врачебную помощь. По словам матери мужчины, в медицинском учреждении ему сказали, что прием не ведется и нужно ждать еще неделю.