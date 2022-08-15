Появились подробности гибели ребенка в скаутском лагере в Ленобласти

Ребенок, который погиб в скаутском лагере в поселке Подборовье в Ленинградской области, был совершенно здоров. Такие подробности о 12-летнем мальчике рассказал главный скаут Иван Иоцман, пишет KP.RU.

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«Ребенок умер прямо у меня на глазах. Он был полностью здоров, ничто не предвещало беды. Мы его пытались откачать и реанимировать, приняли все меры для этого. Но не помогло», — сказал Иоцман.

Он сообщил, что общается с сотрудниками полиции. Правоохранительные органы начали проверку.

О гибели ребенка в лагере под Петербургом стало известно в понедельник, 15 августа. Тогда во время соревнований на берегу Финского залива, в которых участвовали около 20 детей, одному из несовершеннолетних стало плохо. После забега у него заболела грудь, а изо рта пошла пена.