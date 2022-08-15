Мигранты с монтировкой напали на мужчину в Ленобласти

Мигранты напали на водителя в Новом Девяткино. Об этом пишет Телеграм-канал Readovka.

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Как уточняется, водитель ехал с семьей на озеро в Новом Девяткино, когда двое мигрантов из ближнего зарубежья напали на него. Мужчина сделал замечание двум «обочечникам», в результате завязалась перепалка. Сначала мигранты бросили в машину камень, после чего напали на водителя с монтировкой.

В итоге мужчина попал в Токсовскую больницу с многочисленными ушибами и подозрением на сотрясение мозга. В настоящее время нарушителей уже вычислили: один из них живет в России уже по меньшей мере шесть лет, у него есть русская жена и ребенок.

По словам местных жителей, мигранты уже давно терроризируют Мурино и Новое Девяткино. Живет их там очень много из-за дешевизны аренды жилья.