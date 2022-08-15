Четверо африканцев избили сотрудников ДПС в Москве

«Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по СЗАО г. Москвы был остановлен для проверки документов автомобиль каршеринга под управлением 29-летнего мужчины. Водитель, а также трое пассажиров машины вступили в конфликт с сотрудниками ДПС, в ходе которого совместно применили насилие в отношении трех сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения», - говорится в сообщении ведомства.