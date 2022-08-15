Четверо африканцев избили сотрудников ДПС в Москве

Четыре человека задержаны после драки с сотрудниками ДПС в Москве. Об этом сообщает столичное управление СК РФ. Инцидент произошел на улице Нижние Мневники.
«Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по СЗАО г. Москвы был остановлен для проверки документов автомобиль каршеринга под управлением 29-летнего мужчины. Водитель, а также трое пассажиров машины вступили в конфликт с сотрудниками ДПС, в ходе которого совместно применили насилие в отношении трех сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения», - говорится в сообщении ведомства.
Инспекторам ГИБДД удалось задержать хулиганов. По данным «РИА Новости», ими оказались граждане Республики Чад. В СК РФ отметили, что на них заведены уголовные дела.
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