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13 минут назад

Российский политик погиб при обстреле в ДНР

Lenta.ruиещё 2

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Новиков опознан в числе погибших при обстреле Шахтерска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом со ссылкой на заявление председателя Общественной палаты Юрия Шамкова в понедельник, 15 августа, сообщает ТАСС.

Российский политик погиб при обстреле в ДНР
Фото: OPALTAI.RUOPALTAI.RU

«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали», — сообщил Шамков и добавил, что на этой неделе тело должны доставить в Барнаул.

По его словам, с волонтерской миссией в ДНР погибший российский политик Новиков поехал впервые. Общественная палата планирует выдвинуть инициативу о его награждении.

В июле при обстреле приграничных территорий Белгородской области со стороны Украины погиб местный депутат Николай Дегтярев. В момент атаки он вез знакомую в больницу.

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