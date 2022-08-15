Российский политик погиб при обстреле в ДНР

«Подтверждается информация, что Евгений Александрович погиб в ДНР. Он уехал в начале июля с волонтерской миссией. 10 июля они попали под обстрел, это было в Шахтерском районе. Мы вместе с близкими надеялись до последнего, что он жив, но не так давно его опознали», — сообщил Шамков и добавил, что на этой неделе тело должны доставить в Барнаул.