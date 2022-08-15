На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

В Сербии на оборонном предприятии «Крушик» произошел взрыв. Известно, что ЧП произошло на фабрике города Валево, расположенном в 100 км на юго-запад от Белграда.

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ЧП случилось в одном из цехов крупнейшего предприятия страны. Сообщается о двух пострадавших сотрудницах, одна из которых 40-летняя местная жительница. Взрыв прогремел, когда она держала в руках капсюль К34. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Вторая женщина находилась рядом и получила менее серьезные травмы.