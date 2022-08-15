В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
23 минуты назад

На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв

runews24.ru

В Сербии на оборонном предприятии «Крушик» произошел взрыв. Известно, что ЧП произошло на фабрике города Валево, расположенном в 100 км на юго-запад от Белграда.

На оборонном предприятии в Сербии прогремел взрыв
Фото: ReutersReuters

ЧП случилось в одном из цехов крупнейшего предприятия страны. Сообщается о двух пострадавших сотрудницах, одна из которых 40-летняя местная жительница. Взрыв прогремел, когда она держала в руках капсюль К34. Врачи оказывают ей необходимую помощь.

Вторая женщина находилась рядом и получила менее серьезные травмы.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве на пиротехническом складе на оптовом рынке в Ереване. В результате происшествия рухнуло несколько зданий. Под завалами погибли 6 человек. Еще более 60 человек получили травмы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители