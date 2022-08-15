Россиянка убила детей и покончила с собой

В Белгороде следователи выясняют обстоятельства убийства матерью своих детей и ее последующего суицида. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

14 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении тел двоих детей двух и четырех лет с признаками насильственной смерти. Они находились в автомобиле, припаркованном в гараже дома по адресу 3-й Поэтический переулок.

СКР возбудил уголовное дело. По версии следствия, их убила мать, а затем свела счеты с жизнью во дворе дома. Выясняется мотив поступка женщины, назначены необходимые экспертизы.