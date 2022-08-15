В подмосковном поселке Новоивановское 13-летний подросток напал с ножом на девушку в подъезде дома. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «MSK1.RU Новости Москвы».

На появившихся кадрах видно, как россиянка поднимается по лестнице, за ней движется школьник. В какой-то момент мальчик достает нож и наносит девушке три удара. После этого подросток убегает.

Позже выяснилось, что пострадавшую доставили в больницу с поврежденным легким и колотыми ранами. На мальчика, который на нее напал, неоднократно жаловались родители одноклассников.

Сотрудники полиции начали разбираться в причинах случившегося.