Жители многоэтажки на юго-востоке Москвы, которых ранее госпитализировали, по предварительным данным, отравились угарным газом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Однако изначально предполагалось, что произошла утечка синильной кислоты, пишет РЕН.

Ранее стало известно, что трое жителей и еще несколько врачей отравились неизвестным веществом в пятиэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы. При этом из жилого здания были эвакуированы около 40 человек.

В конце мая сообщалось, что в Якутске в результате утечки газа погибли 4 человека.