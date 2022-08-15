В Воронеже ищут пропавшую 10-летнюю девочку

10-летняя девочка пропала в Воронеже. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Регион 36».

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Там пояснили, что ребенок пропал на улице Карла Маркса 14 августа. Рост девочки — 134 см, телосложение худощавое. Она была одета в серебристое платье с бантом и такого же цвета босоножки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, призвали обращаться по телефонам экстренных служб. Кроме того, жителей Воронежа попросили помочь в поисках девочки.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае девочка ушла из дома в поселке Верхнечусовские Городки, чтобы купить игрушку Хаги Ваги, и пропала. Ее искали примерно 600 человек, включая журналистов и волонтеров. Позднее было найдено тело ребенка.