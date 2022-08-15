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44 минуты назад

В Белорецке бывший муж зарезал чиновницу на глазах у подруг

Газета.Ru

В Белорецке местные жители простились с чиновницей Диной Махияновой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

В Белорецке бывший муж зарезал чиновницу на глазах у подруг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Похоронили светлую, добрую, улыбчивую девушку, прекрасного специалиста своего дела. Ее уважали и любили все вокруг. У нее осталось двое сыновей — шести и тринадцати лет. 23 августа Дине исполнилось бы 32 года», — написал чиновник.

Он добавил, что Махиянова после окончания филиала МГТУ имени Носова в Белорецке некоторое время работала в качестве менеджера по продажам, а после замужества управляла фермой супруга. Позднее она стала руководителем сельскохозяйственного направления администрации района и очень любила свое дело. Она предлагала множество идей по улучшению ситуации в регионе.

Известно, что в последние месяцы женщина вместе с детьми жила у родителей, с мужем она развелась. Тот решил выяснить отношения и поджидал Махиянову у подъезда с ножом: в результате нападения и 14 ранений потерпевшая скончалась на глазах у подруг.

Нападавшего задержали. Знакомые погибшей рассказали, что он неоднократно избивал жену, когда они жили вместе, и угрожал убийством. Женщина обращалась в полицию, однако никаких мер принято не было.

«Приношу искренние глубокие соболезнования родным и близким Дины, это огромная боль и утрата для нас, для всего Белорецкого района», — заключил Иванюта.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге подозреваемого в убийстве девушки-врача в подъезде арестовали на два месяца.

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